Magazin dünyasında son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri olan Bedri Güntay, özellikle ünlü oyuncu Pelin Karahan ile olan evliliğiyle gündeme geldi. 12 yıllık evliliğin ardından çiftin boşanma kararı magazin haberlerine damga vurdu. Peki, Bedri Güntay kimdir, ne iş yapıyor? Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BEDRİ GÜNTAY KİMDİR?

Gözlerden uzak bir yaşam süren Bedri Güntay, medyada nadiren yer alıyor ve bu nedenle hakkında bilgi arayanlar için çeşitli sorular ortaya çıkıyor. Kamuoyunda daha çok Pelin Karahan'ın eşi olarak bilinen Güntay, kişisel hayatını özel tutmayı tercih eden bir isim.

Bedri Güntay'in kim olduğunu merak edenler için bilinenler, onun iş dünyasında aktif bir rol üstlendiğini ve medya ya da sanat camiası dışında faaliyet gösterdiğini gösteriyor.

BEDRİ GÜNTAY NE İŞ YAPIYOR?

Bedri Güntay, iş dünyasında önemli bir konumda bulunuyor. Kamuoyunda yazan bilgilere göre, Candemir Holding bünyesinde CEO olarak görev yapıyor.

Şirket yönetiminde üstlendiği rol ve iş dünyasındaki deneyimi, onun medya gözünden uzak ama güçlü bir iş insanı olarak tanınmasını sağlıyor. Bedri Güntay, gündelik hayatında göz önünde olmayı tercih etmiyor; bu da onun hakkında sınırlı bilgiye ulaşılmasına neden oluyor.

BEDRİ GÜNTAY KAÇ YAŞINDA?

Bedri Güntay'in yaşı, magazin dünyasında merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Yazılan bilgilere göre Bedri Güntay, 1984 yılında doğdu.

BEDRİ GÜNTAY NERELİ?

Bedri Güntay'ın doğum yeri ve memleketi hakkında kamuoyunda sınırlı bilgi bulunuyor.