BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA: Bedelli askerlik kaç gün oldu, 28 gün kalkacak mı?

Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitim süresinin değişip değişmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Çalışan gençler başta olmak üzere çok sayıda yükümlü, askerlik süresinin kısaltılması ve kışlaya gitmeden bedelli askerlik yapılması ihtimaline ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Bedelli askerlik süresi kaç gün, 28 günlük temel eğitim kaldırılacak mı? Kışlasız bedelli askerlik uygulaması yürürlüğe girecek mi, MSB yeni bir karar açıkladı mı? İşte bedelli askerlik süresine ilişkin merak edilenler…

MSB'DEN 28 GÜN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI: TEMEL EĞİTİM KALKACAK MI?

Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitim süresinin kaldırılıp kaldırılmayacağı, askerlik çağına gelen ve çalışan gençlerin gündeminde yer alıyor. Kışlaya gitmeden bedelli askerlik yapma ihtimali araştırılırken, Milli Savunma Bakanlığının konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 28 günlük bedelli askerlik eğitimi kaldırılacak mı? Kışlasız bedelli askerlik uygulaması hayata geçirilecek mi? Mevcut askerlik sisteminde değişiklik yapılması bekleniyor mu?

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Kışlasız bedelli askerlik modeline yönelik beklentiler sürerken, uygulamanın hayata geçirilmesine ilişkin henüz resmî bir karar bulunmuyor. Özellikle iş hayatını aksatmadan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen gençler, yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Mevcut uygulamada bedelli askerlikten yararlanan yükümlülerin, belirlenen bedeli ödemelerinin yanı sıra 28 günlük temel askerlik eğitimini de tamamlamaları gerekiyor.

28 GÜNLÜK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ KALDIRILACAK MI?

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından daha önce yapılan açıklamalarda, 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik herhangi bir çalışma veya taslak bulunmadığı bildirilmişti. Bu nedenle mevcut uygulamada süreyi ortadan kaldıran yeni bir değişiklik söz konusu değil. Eğitim süresinin kısaltılması veya tamamen kaldırılması konusunda yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise resmî açıklamalarla netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Bedelli askerlik sisteminde olası bir değişiklik, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyi planlayanların yakın takibinde bulunuyor. Ancak kışlasız bedelli askerlik ya da 28 günlük temel eğitimin kaldırılması konusunda kesinleşmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle yükümlülerin mevcut kuralları esas alması ve yeni gelişmeler için Milli Savunma Bakanlığının duyurularını takip etmesi gerekiyor.