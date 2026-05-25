Bayramda AVM’ler açık mı, kapalı mı?

Bayram günlerinde alışveriş yapmak isteyenler, “Bayramda AVM’ler açık mı yoksa kapalı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Tatil sürecinde AVM’lerin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, özellikle resmi tatil günlerinde saatlerin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

AREFE GÜNÜ AVM’LER AÇIK MI?

Arefe günü yaklaşırken vatandaşlar “Arefe günü AVM’ler açık mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi tatil düzenlemeleri kapsamında arefe günlerinde alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

AREFE GÜNÜ SAAT KAÇTAN İTİBAREN TATİL?

Genel uygulamaya göre arefe günü saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlıyor. Ancak birçok alışveriş merkezinin günün ilk yarısında normal çalışma düzenine devam ettiği biliniyor. Bu nedenle vatandaşlar, alışveriş planlarını saatlere göre yapmaya özen gösteriyor.

AREFE GÜNÜ AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, çoğu alışveriş merkezinin arefe gününde 10.00–22.00 saatleri arasında hizmet verdiği görülüyor. Ancak AVM’lerin çalışma saatleri yönetim kararlarına göre değişiklik gösterebileceği için ziyaret öncesinde bilgi alınması öneriliyor.

KURBAN BAYRAMI’NDA AVM’LER AÇIK MI?

Kurban Bayramı döneminde AVM’lerin büyük bölümünün açık olması bekleniyor. 2026 yılında 27–30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek bayram süresince alışveriş merkezleri genellikle hizmet vermeye devam ediyor.

BAYRAMDA AVM SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Bayram günlerinde AVM’lerin büyük çoğunluğu açık olsa da çalışma saatlerinde değişiklik yapılabiliyor. Özellikle bazı alışveriş merkezleri bayramın ilk günü daha geç saatlerde açılabilirken, sonraki günlerde normal düzene dönebiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar ve yetkililer, alışveriş planı yapan vatandaşların gitmeden önce ilgili AVM ile iletişime geçmesini öneriyor. Böylece olası saat değişikliklerinden etkilenmeden ziyaret planı yapılabiliyor.