Bayram Nabi Şişik kimdir? Kahramanmaraş okul saldırısında ölen Bayram Nabi Şişik kaç yaşındaydı?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırı, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Onikişubat ilçesindeki okulda gerçekleşen olayda hayatını kaybedenler arasında 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik de yer aldı. Genç yaşta yaşamını yitiren Bayram Nabi Şişi kimdir? Kahramanmaraş okul saldırısında ölen Bayram Nabi Şişik kaç yaşındaydı? Detaylar...

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırı, Türkiye genelinde derin bir üzüntü ve endişe yarattı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırıda 8’i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Peki, Bayram Nabi Şişik kimdir? Kahramanmaraş okul saldırısında ölen Bayram Nabi Şişik kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINDA ÖLEN BAYRAM NABİ ŞİŞİK KİMDİR?

Kahramanmaraş’taki trajik okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik, henüz çocuk yaşta olmasına rağmen sporla iç içe bir yaşam sürüyordu. 2015 doğumlu olan Şişik, Kahramanmaraş İnter Futbol Akademi bünyesinde aktif olarak futbol oynayan genç bir yetenekti.

Futbola olan ilgisi ve disipliniyle dikkat çeken Bayram Nabi Şişik, çevresi tarafından sevilen, enerjik ve gelecek vadeden bir sporcu olarak tanımlanıyordu. Takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından çalışkanlığı ve sahadaki azmiyle bilinen Şişik’in, ileride profesyonel futbolcu olma hayali olduğu ifade ediliyordu.

Onun ani ve trajik kaybı, sadece ailesini değil, aynı zamanda spor camiasını da derinden etkiledi. Özellikle altyapı düzeyinde spor yapan çocukların güvenliği ve psikolojik korunması konusundaki hassasiyet bir kez daha gündeme geldi.

BAYRAM NABİ ŞİŞİK KAÇ YAŞINDAYDI?

Bayram Nabi Şişik, hayatını kaybettiğinde 11 yaşındaydı. 2015 doğumlu olan küçük sporcu, yaşamının henüz başında, hayallerini gerçekleştirme yolunda ilerlerken bu trajik olayda hayatını kaybetti.

Dilara Yıldız
