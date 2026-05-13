Bayhan neden yok, Bayhan, Survivor'dan ayrıldı mı?

“Bayhan neden yok, Survivor’dan ayrıldı mı?” sorusu son günlerde izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan’ın Survivor Türkiye yarışmasındaki durumu hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bayhan Gürhan’ın Survivor macerasında yer alıp almadığı ya da yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. “Bayhan neden yok, Survivor’dan ayrıldı mı?” sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından biri olurken, yarışmadaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor.

BAYHAN SURVIVOR’DAN AYRILDI MI?

Bayhan Gürhan, Survivor Türkiye 2026 sezonunda yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yarışmaya veda etti. Yapılan açıklamaya göre ünlü isim, doktorların kararı ve sağlık durumu sebebiyle yarışmaya devam edemedi.

BAYHAN SURVIVOR’DAN NEDEN AYRILDI?

Bayhan Gürhan’ın parkur sırasında geçirdiği kaza sonrası burnunda kırıklar oluştuğu ve bu nedenle sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Adada devam eden burun kanamaları sonrası hastaneye kaldırılan yarışmacı için yapılan kontrollerde, Survivor’ın zorlu şartlarının sağlık açısından risk oluşturduğu ifade edildi ve yarışmaya devam etmesine izin verilmedi.

BAYHAN’IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Açıklamalara göre Bayhan Gürhan ciddi bir hastalık geçirmedi ancak parkur kazası sonucu burnunda kırıklar ve buna bağlı kanama problemi yaşadı. Aşırı kan kaybı riski nedeniyle doktor gözetimine alınan yarışmacının, sağlık durumu sebebiyle yarışmadan çekildiği duyuruldu.

Osman DEMİR
