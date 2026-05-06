Bayern Münih PSG CANLI nereden izlenir? Bayern Münih PSG maçı nasıl izlenir?

Avrupa futbolunun kalbi bu akşam Almanya'da atıyor ve milyonlarca futbol tutkunu ekran başına kilitleniyor. Sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça sorgulanan "Bayern Münih - PSG maçı nasıl izlenir, hangi kanal canlı yayınlıyor?" başlıkları altında, dev maçın yayıncı kuruluş bilgileri netleşti. Harry Kane ve Kylian Mbappé gibi dünya yıldızlarının sahne alacağı bu devler ligi kapışmasına dair frekans bilgileri, dijital platform erişim linkleri ve maç saatine özel son dakika gelişmeleriyle birlikte canlı izleme rehberimiz yayında.

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak ikinci takımı belirleyecek olan bu kritik mücadele, 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Milyonları ekran başına kilitleyecek dev maçın başlama saati ise 22:00 olarak belirlendi.

MAÇ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Futbol tutkunlarına müjdeli haber TRT'den geldi. Bayern Münih ile PSG arasındaki bu dev yarı final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı, yüksek çözünürlüklü ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı televizyondan takip edemeyenler, TRT'nin dijital platformu üzerinden de mücadeleyi canlı izleyebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalına farklı dijital platformlar ve uydu üzerinden erişmek için aşağıdaki kanal numaralarını kullanabilirsiniz:

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

• Türksat Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebilmektedir.

DEV RÖVANŞ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final heyecanı, Almanya’nın Münih şehrinde yaşanacak. Bayern Münih ve PSG’yi karşı karşıya getirecek olan bu tarihi maç, dünyanın en etkileyici statlarından biri olan Allianz Arena Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

FİNALİN ADI BU GECE BELLİ OLUYOR

İlk maçta Paris'te elde edilen 5-4'lük PSG üstünlüğü, Münih'teki rövanşı her türlü sonuca açık bir hale getiriyor. Bu akşamki dev mücadelenin galibi, Budapeşte'deki büyük finalde İngiliz ekibi Arsenal'in rakibi olacak. Avrupa'nın en büyük kupasına bir adım daha yaklaşacak olan takımı belirleyecek bu 90 dakikayı kaçırmayın!