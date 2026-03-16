Bayern Münih kalecisi yok mu, bütün kalecileri sakat mı?

Bayern Münih'te kriz kapıda! Kulüp, kaleci pozisyonunda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Son gelişmeler, takımın tüm kalecilerinin sakat olduğunu ve maç öncesi ciddi bir belirsizlik yaşandığını ortaya koydu. Peki, Bayern Münih'in kalesinde kim olacak? Detaylar ve olası çözüm yolları haberimizde.

Bayern Münih taraftarları alarma geçti! Takımın tüm kalecilerinin sakat olması, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesi büyük endişe yaratıyor. Teknik ekip, kaleci sorununu nasıl çözecek? İşte Bayern Münih'in kalesinde yaşanan son durum ve olası gelişmeler.

BÜTÜN KALECİLER SAKAT! BAYERN'DE KRİZ

Dün akşam Bayern Münih'in kalesini koruyan Sven Ulreich maçta sakatlandı. Manuel Neuer uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalara dönemiyor. Atalanta ile oynanan maçta kaleyi koruyan Jonas Urbig ise beyin sarsıntısı geçirdi ve rövanşta forma giyemeyecek. Bayern Münih'te kaleci pozisyonunda tam anlamıyla bir kriz yaşanıyor.

U19'DAN ÇAĞRI: 16 YAŞINDA KALECİ DEVLER LİGİ'NDE

Yaşanan sakatlıklar sonrası Teknik Direktör Kompany, U19 Takımı'nın yedek kalecisi Leonard Prescott'u A Takım kadrosuna dahil etti. Atalanta ile oynanacak rövanş maçında 16 yaşındaki Prescott'un kaleyi koruması bekleniyor. Genç kalecinin bu kritik deneyimi, Bayern Münih için hem risk hem de fırsat anlamına geliyor.

BAYERN'DE KALE SORUNU ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?

Leon Klanac gibi diğer genç kaleciler de sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Teknik ekip, kaleyi güvence altına almak için acil çözüm yolları arıyor. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, Prescott'un performansını merakla bekliyor.

Osman DEMİR
