Haberler

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı hangi kanalda, Bayer Leverkusen Bayern Münih nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayer Leverkusen – Bayern Münih maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Almanya Kupası DFB Pokal’da büyük heyecan yaşanırken Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu dev yarı final mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor.

Bayer Leverkusen Bayern Münih CANLI izleme seçenekleri neler? Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, DFB Pokal yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın kanalı ve platform bilgilerini araştırırken, karşılaşmanın detayları da yoğun ilgi görüyor.

BAYER LEVERKUSEN – BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Kupası DFB Pokal’da yarı final heyecanı yaşanırken, Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Dev mücadele 22 Nisan Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik karşılaşma saat 21:45’te başlayacak. Kupada finale giden yolda büyük önem taşıyan bu maç, yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zorlu yarı final mücadelesi, Sıfır TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz yayın üzerinden takip edebilecek.

SIFIR TV YAYIN BİLGİLERİ

Maçı Sıfır TV üzerinden izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekilde:

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

• Kanal numarası platforma göre değişkenlik gösterebilmektedir

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Bu dev mücadele, Leverkusen’de bulunan BayArena Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Bayer Leverkusen, güçlü rakibi Bayern Münih karşısında taraftarı önünde avantaj arayacak.

DFB POKAL’DA DEV FİNAL YOLU

Almanya Kupası’nda finale çıkacak takımı belirleyecek bu karşılaşma, Avrupa futbolunun en önemli rekabetlerinden birine sahne olacak. İki dev kulüp de sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

