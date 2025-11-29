Bayer Leverkusen B.Dortmund CANLI nereden izlenir, Bayer Leverkusen B.Dortmund maçı hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund karşılaşmasının yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı takip etmek isteyenler, yayının hangi platformda olduğunu ve şifresiz izleme imkânı bulunup bulunmadığını merak ediyor. Bayer Leverkusen – B. Dortmund maçı hangi kanalda ekrana gelecek?

BAYER LEVERKUSEN – B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geleceği mücadele, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS YAYIN VE ERİŞİM BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını, Türksat uydusu ve çeşitli internet platformları üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bayer Leverkusen – B. Dortmund karşılaşması 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Bundesliga'nın bu önemli mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takımın karşılaşacağı bu kritik maç, Leverkusen'de bulunan BayArena Stadyumu'nda gerçekleşecek.