Batuhan Karadeniz hakkında neden kırmızı bülten çıkarıldı, mallarına neden el konuldu? Batuhan Karadeniz nerede?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında her iki ismin tüm mal varlıklarına tedbir uygulanarak el konuldu. Peki, Batuhan Karadeniz için neden kırmızı bülten talep edildi ve mal varlıklarına el konulmasının gerekçesi nedir? Ayrıca Karadeniz'in şu anda nerede olduğu da merak ediliyor.

BATUHAN KARADENİZ HAKKINDA NEDEN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Karadeniz'in sosyal medya hesaplarını yasa dışı bahis ve kumarı özendirici içeriklerle kullandığı tespit edildi. Ayrıca çeşitli kaçak bahis sitelerine yönelik reklam paylaşımları yaptığı ve elde edilen gelirlerin aklanmasında rol oynadığı belirlendi.

Yürütülen incelemeler sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda, şüphelinin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplarına ile kripto para platformlarındaki varlıklarına el konuldu.

Batuhan Karadeniz'in son durumu hakkında henüz açıklanmadı.