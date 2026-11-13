Batrakov forması bitti mi, kaç adet Batrakov forması satıldı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz için çıkardığı özel ürünlerin ardından sırayı Batrakov'a verdi. Batrakov forması, son dönemde Galatasaray'da en çok satan formalar arasında Osimhen'le birlikte öne çıkıyor.

BATRAKOV FORMASI BİTTİ Mİ?

Batrakov formasının satışı devam ediyor. Ürünler GS Store üzerinden satılıyor. Kulüpten formanın tükendiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

KAÇ ADET BATRAKOV FORMASI SATILDI?

Batrakov formasının kaç adet satıldığı henüz açıklanmadı. Satış rakamlarının ilerleyen günlerde kulüp tarafından duyurulması bekleniyor.

BATRAKOV ÖZEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

Galatasaray'ın Batrakov için hazırladığı özel kutuda şu ürünler yer alıyor:

Rusça isim baskılı forma

Özel tasarım bere

Tişört

Şapka

Çeşitli aksesuarlar

GALATASARAY FORMA FİYATLARI NE KADAR?

GS Store'da Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu formaları şu fiyatlarla satılıyor:

İç saha, deplasman ve alternatif forma: 6.249,99 TL

Uzun kollu forma: 7.249,99 TL

Profesyonel maç forması: 9.499,99 TL

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Batrakov, 21 yaşında Rus orta saha oyuncusu. Galatasaray, Batrakov'u Ağustos 2026'da Lokomotiv Moskova'dan transfer etti. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre transferin bonservis bedeli 25 milyon euro. Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzalandı ve oyuncuya yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödenecek. Lokomotiv Moskova da oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak. Batrakov, Galatasaray tarihindeki ilk Rus futbolcu oldu.

BATRAKOV BU SEZON NASIL OYNUYOR?

Batrakov, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Genç oyuncunun performansı, forma satışlarına da yansıdı.