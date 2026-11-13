Batrakov FİFA kuralı nedir, bir futbolcu bir sezonda kaç farklı ligde oynayabilir?

Gelişmenin ardından "Batrakov FIFA kuralı nedir?" ve "Bir futbolcu bir sezonda kaç takımda oynayabilir?" soruları gündeme geldi. İşte FIFA kuralının detayları ve Batrakov'un durumu.

BATRAKOV FIFA KURALI NEDİR?

FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'na göre bir futbolcu bir sezonda en fazla 3 kulübe tescil edilebiliyor. Ancak bu süre içinde yalnızca 2 kulüpte resmi maçlara çıkabiliyor.

Batrakov bu sezon Galatasaray'a gelmeden önce Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda 5 maça çıktı. Galatasaray, Batrakov'un bu sezon forma giydiği ikinci kulüp oldu. Bu nedenle Batrakov, ara transfer döneminde başka bir kulübe transfer olsa bile o kulüpte bu sezon resmi maçlara çıkamayacak. Bu kural, sezon ortasında Batrakov'un ayrılmasını fiilen imkansız hale getiriyor.

BİR FUTBOLCU BİR SEZONDA KAÇ FARKLI LİGDE OYNAYABİLİR?

FIFA kuralı lig sayısını değil, kulüp sayısını sınırlıyor. Bir futbolcu bir sezonda en fazla 2 farklı kulüpte resmi maça çıkabiliyor. İki kulüp farklı ülkelerdeyse futbolcu bir sezonda 2 farklı ligde oynamış oluyor. Yani bir oyuncu, aynı sezon içinde normal şartlarda en fazla 2 farklı kulüpte ve dolayısıyla en fazla 2 farklı ligde forma giyebiliyor.

KURALIN İSTİSNASI VAR MI?

FIFA, sezon takvimleri birbirinden farklı olan ülkeler için istisna tanıyor. Takvim yılına göre oynanan bir ligden sonbahar-ilkbahar takvimiyle oynanan bir lige geçiş yapan futbolcular, eski kulüplerine karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmişlerse aynı sezon içinde üçüncü bir kulüpte de oynayabiliyor. Rusya ve Türkiye'de ligler aynı takvimle oynandığı için bu istisna Batrakov için geçerli değil.

GALATASARAY BATRAKOV İÇİN HANGİ ADIMI ATACAK?

Galatasaray, Batrakov'un sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. Sözleşmedeki 55 milyon euroluk serbest kalma bedelinin 70 milyon euroya yükseltilmesi planlanıyor. Genç futbolcunun maaşına da zam yapılması bekleniyor. Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev'in görüşmeler için 15 gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BATRAKOV BU SEZON NASIL OYNUYOR?

21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 13 maça çıktı. Rus futbolcu, 831 dakika süre aldığı bu maçlarda 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Galatasaray, Batrakov'u Ağustos 2026'da 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'dan transfer etmişti.