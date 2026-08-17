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Batman Petrolspor Boluspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Batman Petrolspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Batman Petrolspor Boluspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Batman Petrolspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler
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Batman Petrolspor ile Boluspor, sezonun ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Batman Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın bilgisi, başlama saati ve takımların muhtemel 11’leri futbolseverlerin gündeminde. Peki, Batman Petrolspor Boluspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Batman Petrolspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler haberimizde.

Yeni sezonun ilk haftasında futbolseverlerin takip edeceği karşılaşmalardan biri Batman Petrolspor ile Boluspor arasında oynanacak. Sezonun ilk maçında Pendik deplasmanından beraberlikle ayrılan Batman Petrolspor, yeni sezonun ilk iç saha karşılaşmasında taraftarının karşısına çıkacak. Boluspor ise deplasmanda oynanacak mücadelede sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek. Peki,  Batman Petrolspor Boluspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Batman Petrolspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

BATMAN PETROLSPOR BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Batman Petrolspor - Boluspor karşılaşması futbolseverlerle canlı olarak buluşacak. Batman Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii ekranlarından takip edilebilecek.

Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen futbolseverler, belirtilen yayın kanalları üzerinden mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. Batman Petrolspor'un sezonun ilk iç saha maçında göstereceği performans ve Boluspor'un deplasmandaki mücadelesi karşılaşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

BATMAN PETROLSPOR BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Batman Petrolspor - Boluspor maçı 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Mücadelenin adresi ise Batman Şehir Stadı olacak.

Sezonun ilk maçında Pendik deplasmanına çıkan Batman Petrolspor, bu karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezonun ilk ev sahibi maçında kendi sahasında mücadele edecek.

Karşılaşmanın hakemliğini ise Erdem Mertoğlu yapacak. Mücadelenin 21.30'da başlayacak olması nedeniyle futbolseverler, maç öncesinde iki takımın sahaya çıkacak kadrolarını ve karşılaşmaya ilişkin gelişmeleri takip edecek.

BATMAN PETROLSPOR MUHTEMEL 11'LER

Çağlar, Imeri, Devran, Doria, Yasir, Jin-Ho Jo, Emirhan, Benny, Oğuz, Biron, Cordova.

BOLUSPOR MUHTEMEL 11'LER

Tafas, Arguello, Yunuszade, Gökhan, Abdulsamet, Furkan, Can, Tolunay, Alptekin, Bertu, Gonzalez.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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