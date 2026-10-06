Başkurdistan Türk mü, Başkurdistan özerk mi, bağımsız mı?

Başkurdistan, Türk dünyasıyla olan güçlü bağlarıyla sıkça gündeme gelen bölgelerden biri. Başkurt Türklerinin ana yurdu olan Başkurdistan, kendi anayasasına, cumhurbaşkanlığı yerine başkanlık makamına ve resmi dil olarak Başkurtçaya sahip olmasına rağmen tam bağımsız değil; Rusya Federasyonu içinde yer alan bir federe cumhuriyet olarak yönetiliyor. Başkenti Ufa olan Başkurdistan'ın özerkliği hangi alanları kapsıyor, Türklerle ortak noktaları neler? Haberimizin devamında…

BAŞKURDİSTAN NEREDE?

Başkurdistan, Rusya Federasyonu sınırları içinde, Avrupa ile Asya'yı ayıran Ural Dağları'nın güney eteklerinde yer alıyor. Bölge, Volga ve Ural nehirleri arasında uzanan verimli toprakları, ormanları ve zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Başkurdistan'ın başkenti, aynı zamanda en büyük şehri olan Ufa.

BAŞKURDİSTAN TÜRK MÜ?

Evet, Başkurdistan adını bir Türk halkı olan Başkurtlardan alıyor. Başkurtlar, Türk dünyasının Kıpçak kolu içinde yer alıyor ve dil, kültür ile gelenek bakımından özellikle komşuları Tatarlarla yakın akrabalık taşıyor. Ancak bugün Başkurdistan'ın nüfusu yalnızca Başkurtlardan oluşmuyor; bölgede Ruslar, Başkurtlar ve Tatarlar başta olmak üzere çok sayıda farklı topluluk birlikte yaşıyor.

BAŞKURTLAR HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Başkurtların ana dili, Türk dillerinin Kıpçak grubuna ait olan Başkurtçadır. Başkurtça, Tatarcaya oldukça yakın bir dil olarak biliniyor. Günümüzde Kiril alfabesiyle yazılan Başkurtça, Rusça ile birlikte Başkurdistan'ın resmi dilleri arasında yer alıyor.

BAŞKURDİSTAN BAĞIMSIZ MI?

Başkurdistan bağımsız bir devlet değildir. Bölge, Rusya Federasyonu'na bağlı bir federe cumhuriyet statüsündedir. Uluslararası arenada ayrı bir devlet olarak tanınmayan Başkurdistan'ın dış politika, savunma ve para politikası gibi temel alanları Moskova tarafından yürütülüyor.

[Prof. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy'un arşivinden Başkurt Türkleri]

BAŞKURDİSTAN ÖZERK Mİ?

Başkurdistan, Rusya içinde belirli bir özerkliğe sahip cumhuriyetlerden biri. Bölge, 1919 yılında Sovyet Rusya bünyesinde kurulan ilk özerk cumhuriyetlerden biri olarak tarihe geçti. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde 1990 yılında egemenlik ilanında bulunan Başkurdistan, sonrasında Rusya Federasyonu içinde kalmayı sürdürdü.

Bugün Başkurdistan'ın kendi anayasası, kendi yasama meclisi (Kurultay), kendi yönetim başkanı ve resmi dilleri bulunuyor. Ancak bu özerklik, federal yasalar ve Rusya Anayasası çerçevesinde sınırlı kalıyor.

BAŞKURDİSTAN'DA HANGİ DİN YAYGIN?

Başkurtların büyük çoğunluğu Sünni Müslüman. Bölgede İslam, yüzyıllardır Başkurt kültürünün ve gündelik yaşamının önemli bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Nüfusun farklı etnik yapısı nedeniyle Başkurdistan'da Ortodoks Hristiyanlar da önemli bir yer tutuyor.

BAŞKURDİSTAN'IN EKONOMİSİ NEYE DAYANIYOR?

Başkurdistan, Rusya'nın sanayi ve enerji açısından önemli bölgeleri arasında yer alıyor. Petrol çıkarımı ve petrol rafinerileri, bölge ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Bunun yanı sıra kimya sanayii, makine üretimi ve tarım da öne çıkan sektörler arasında. Başkurdistan, özellikle doğal balıyla da ünlü.

BAŞKURDİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ BAĞ

Ortak dil ve kültür kökeni, Başkurdistan ile Türkiye arasında güçlü bir yakınlık oluşturuyor. Kültür, eğitim ve sanat alanındaki iş birlikleri sayesinde iki taraf arasındaki bağlar zaman içinde gelişti. Başkurt destanları, halk müziği ve gelenekleri de Türk dünyasının ortak mirası içinde değerlendiriliyor.