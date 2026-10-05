Başkalarının Hayatı dizisi hangi günler yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Başkalarının Hayatı hangi kanalda?

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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, yayın hayatına başlamasının ardından izleyicilerin araştırdığı yapımlar arasında bulunuyor. Diziyi takip edenler “Başkalarının Hayatı hangi günler yayınlanıyor?”, “Başkalarının Hayatı saat kaçta başlıyor?” ve “Başkalarının Hayatı hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm yayın günü ve saati merak konusu oldu. Detaylar haberi devamında yer alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başkalarının Hayatı dizisi, her hafta cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümleri cumartesi akşamları Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Başkalarının Hayatı, Star TV'de yayınlanıyor. Dizi, ilk bölümüyle 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

BAŞKALARININ HAYATI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başkalarının Hayatı, cumartesi akşamları saat 20.00'de başlıyor. Dizinin yeni bölümleri Star TV'nin yayın akışında bu saat diliminde yer alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI KONUSU NEDİR?

Başkalarının Hayatı, Hülya'nın üniversitede tanıştığı Neslihan aracılığıyla bambaşka bir sosyal çevrenin içine girmesini anlatıyor. Varlıklı bir ailenin hayatına dahil olan Hülya, özendiği yaşam tarzına yaklaşırken kurduğu ilişkiler ve sakladığı gerçeklerle giderek daha zor bir durumun içinde kalıyor.