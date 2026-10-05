Haberler

Başkalarının Hayatı dizisi hangi günler yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Başkalarının Hayatı hangi kanalda?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkalarının Hayatı dizisi hangi günler yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Başkalarının Hayatı hangi kanalda?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkalarının Hayatı dizisinin yayın günü ve saati, yeni bölümü takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin hangi gün ekrana geldiği ve saat kaçta başladığı merak edilirken, “Başkalarının Hayatı hangi kanalda?” sorusu da araştırılıyor. Dizinin yayın takvimi ve ekran başlama saati izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, yayın hayatına başlamasının ardından izleyicilerin araştırdığı yapımlar arasında bulunuyor. Diziyi takip edenler “Başkalarının Hayatı hangi günler yayınlanıyor?”, “Başkalarının Hayatı saat kaçta başlıyor?” ve “Başkalarının Hayatı hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm yayın günü ve saati merak konusu oldu. Detaylar haberi devamında yer alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başkalarının Hayatı dizisi, her hafta cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümleri cumartesi akşamları Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Başkalarının Hayatı, Star TV'de yayınlanıyor. Dizi, ilk bölümüyle 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

BAŞKALARININ HAYATI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başkalarının Hayatı, cumartesi akşamları saat 20.00'de başlıyor. Dizinin yeni bölümleri Star TV'nin yayın akışında bu saat diliminde yer alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI KONUSU NEDİR?

Başkalarının Hayatı, Hülya'nın üniversitede tanıştığı Neslihan aracılığıyla bambaşka bir sosyal çevrenin içine girmesini anlatıyor. Varlıklı bir ailenin hayatına dahil olan Hülya, özendiği yaşam tarzına yaklaşırken kurduğu ilişkiler ve sakladığı gerçeklerle giderek daha zor bir durumun içinde kalıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 142 sitede yayınlandı.
Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Canlı yayında madara oldu

Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde

Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var
Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor

Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın eğlenceli rekabeti kamerada
İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir

İdamı başarısız olmuştu: Christa Pike yeniden infaz edilebilir
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti