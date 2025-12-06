Başakşehir Fenerbahçe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Başakşehir Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler

Güncelleme:
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir Fenerbahçe maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Fenerbahçe maçı İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

