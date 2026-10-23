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Bartın'da fırtına: Amasra'da dalgalar 6 metreyi buldu, Kurucaşile'de ağaçlar devrildi

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Bartın'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Amasra'da rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaştı, Büyük Liman'da dalgaların boyu 6 metreye çıktı. Kurucaşile'de çok sayıda ağaç devrildi, ilçeye elektrik verilemiyor. Bartın-Kastamonu-Cide yolu devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bartın'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Amasra'da Büyük Liman'da kayalara çarpan dev dalgalar restoranların pencerelerine kadar ulaştı, Kurucaşile'de devrilen ağaçlar ve uçan çatılar hasara yol açtı.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYİ BULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Amasra'da kuzeybatı yönünden esen rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü ilçede, Büyük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 6 metreye kadar yükseldi.

Limandaki restoranların pencerelerine kadar ulaşan dalgalar, çevrede bulunanları tedirgin etti. Amasra açıklarındaki kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Rüzgar, Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de etkili oldu.

TEKNELER DENİZE AÇILAMADI

Fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçı tekneleri limana demirledi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Büyük Liman mevkisinde devriye gezen polis ekipleri vatandaşları uyardı, Amasra Belediyesi ekipleri de anonslarla dikkatli olunması çağrısında bulundu.

KURUCAŞİLE'DE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Kurucaşile ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. Sahil kenarındaki kameriyeler de devrilerek zarar gördü. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar nedeniyle ilçeye elektrik verilemiyor.

Arıt Turanlar köyünde bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Bartın-Kastamonu-Cide yolunun Uğurlu mevkisinde ise devrilen ağaçlar yüzünden kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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