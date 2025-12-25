Barış Terkoğlu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Gazeteci Barış Terkoğlu kimdir?

Haberler

Güncelleme:
Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV'de yayınladığı bir video sonrası gözaltına alındığı iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Barış Terkoğlu gözaltına mı alındı? Barış Terkoğlu neden gözaltına alındı? Barış Terkoğlu kimdir? Detaylar haberimizde!

Gazeteci Barış Terkoğlu, son dönemde sosyal medyanın ve basın dünyasının gündemine oturdu. Terkoğlu'nun gözaltına alındığı iddiaları, özellikle Onlar TV'de yayınladığı video nedeniyle tartışma yarattı. Peki, Barış Terkoğlu gözaltına mı alındı? Barış Terkoğlu neden gözaltına alındı? Barış Terkoğlu kimdir? Detaylar...

BARIŞ TERKOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

YouTube'daki bir programda, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen "Kütüphane" adlı mekâna yapılan geçmiş baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını öne süren Gazeteci Barış Terkoğlu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BARIŞ TERKOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Youtube'daki bir programda, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen "Kütüphane" isimli mekana daha önce yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını iddia eden gazeteci Barış Terkoğlu ile ilgili harekete geçildi.

Terkoğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan Terkoğlu Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu, Türkiye'nin önde gelen araştırmacı gazetecilerinden biridir. Özellikle yolsuzluk, kamu görevlilerinin usulsüzlükleri ve toplumsal skandalları ortaya çıkarmasıyla tanınır. Gazetecilik kariyerinde birçok özel habere imza atan Terkoğlu, kamuoyunu bilgilendirmek ve şeffaflık sağlamak amacıyla çeşitli televizyon kanallarında ve sosyal medya platformlarında içerikler üretmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
