Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmaları ve oyunculuk kariyeriyle tanınan isimlerden biri olurken, geçmişi ve özel hayatı da yeniden merak konusu oldu. “Barış Murat Yağcı kimdir?”, “kaç yaşında?” ve “nereli?” soruları sosyal medyada sıkça araştırılırken, sporculuktan ekran dünyasına uzanan kariyerinin detayları dikkat çekiyor. İşte Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler…

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcıdır. İlk olarak modellik ve spor geçmişiyle tanınan Yağcı, daha sonra televizyon dizileri ve yarışma programlarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. “Kocamın Ailesi”, “Kiralık Aşk” ve “Şevkat Yerimdar” gibi yapımlarda rol almış, “Survivor” yarışmasındaki performansıyla da popülerliğini artırmıştır.

BARIŞ MURAT YAĞCI KAÇ YAŞINDA?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

BARIŞ MURAT YAĞCI NERELİ?

İzmir doğumludur. Yani İzmirlidir.

BARIŞ MURAT YAĞCI’NIN KARİYERİ

Barış Murat Yağcı, profesyonel basketbol geçmişine sahip olup Efes Pilsen Spor Kulübü’nde sporculuk yapmıştır. Sakatlık sonrası modelliğe yönelmiş, “Best Model of Turkey” yarışmasında elde ettiği başarıyla dikkat çekmiştir. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında “Kocamın Ailesi” dizisiyle başlamış, ardından “Kiralık Aşk”, “Şevkat Yerimdar” ve “Sosyetik Gelin” gibi projelerde yer almıştır. 2020 yılında katıldığı “Survivor” yarışmasında ikinci olarak büyük bir çıkış yakalamış, sonraki yıllarda da farklı sezonlarda yarışmaya katılarak televizyon kariyerini sürdürmüştür.