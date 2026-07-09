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Barış Göktürk Metin Öztürk'ün elini neden sıkmadı?

Barış Göktürk Metin Öztürk'ün elini neden sıkmadı?
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi sırasında yaşanan bir an sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Barış Göktürk'ün, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmaması dikkat çekerken, "Barış Göktürk Metin Öztürk'ün elini neden sıkmadı?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminde kameralara yansıyan el sıkışmama anı gündem yarattı. Barış Göktürk'ün, Metin Öztürk'ün uzattığı eli geri çevirmesi sonrası olayın nedeni merak konusu oldu. Peki Barış Göktürk, Metin Öztürk'ün elini neden sıkmadı? İşte fikstür çekimine damga vuran olayla ilgili merak edilenler.

BARIŞ GÖKTÜRK METİN ÖZTÜRK'ÜN ELİNİ NEDEN SIKMADI?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminde yaşanan bir an, kura organizasyonunun önüne geçti. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün uzattığı eli Barış Göktürk'ün sıkmaması sosyal medyada gündem oldu.

Fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yaşanan olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Öztürk, Barış Göktürk'ün daha önce verdiği bir seçim sözünü yerine getirdiğini belirterek, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, 'Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım' demişti. Seçim vaadini yerine getirdi." dedi.

"ŞAHISLAR GELİR GEÇER, KURUMLAR KALIR"

Yaşanan olayı büyütmediklerini ifade eden Metin Öztürk, Galatasaray'ın odağının yeni sezondaki hedefler olduğunu vurguladı.

Öztürk, "Bu tür popüler şeyler olabilir. Biz Dursun Özbek liderliğinde bu sezon da şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz." ifadelerini kullandı.

METİN OKTAY VE CAN BARTU ÖRNEĞİNİ VERDİ

Galatasaraylı yönetici, Türk futbolunda rekabetin saygı çerçevesinde sürmesi gerektiğine dikkat çekerek geçmişten örnek verdi.

Metin Öztürk, kulüp koridorlarında Metin Oktay ile Can Bartu'nun jübile maçında forma değiştirdiği fotoğrafların yer aldığını hatırlatarak, "Biz o nesli daha değerli buluyoruz, bu tarz davranışlar yerine." değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Öte yandan Metin Öztürk, fikstür çekiminin ardından yeni sezon hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın tüm kulvarlarda başarı hedeflediğini belirten Öztürk, sarı-kırmızılı ekibin üst üste beşinci Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyledi. Avrupa'da da iddialı bir sezon geçirmeyi amaçladıklarını ifade eden Öztürk, fikstürün kendileri açısından herhangi bir dezavantaj oluşturmadığını dile getirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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