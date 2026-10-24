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Barış Alper Yılmaz Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

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Barış Alper Yılmaz Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu, Fenerbahçe derbisi öncesinde gündeme geldi. Lille karşılaşmasında ağrıları olmasına rağmen forma giydiği belirtilen milli futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu, Fenerbahçe derbisi öncesinde merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında alınan 4-2'lik galibiyette ağrıları olmasına rağmen forma giydiği belirtilen milli futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı, Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte son durum…

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 4-2 kazandığı karşılaşmada ağrıları olmasına rağmen fedakârlık yaparak sahaya çıktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılacak tetkiklerin ardından son durumunun netleşmesi bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi. Milli futbolcunun pazartesi günü oynanacak karşılaşmada görev alıp alamayacağı, yapılacak tetkiklerin sonuçlarına göre belli olacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. 

BARIŞ ALPER YILMAZ BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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