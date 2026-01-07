Barcelona maçı hangi kanalda? Barcelona Athletic Bilbao maç kadrosu açıklandı mı?

Barcelona Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Barcelona Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa maçına saatler kaldı. Maç öncesi Barcelona Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Barcelona Athletic Bilbao maçını hangi kanal veriyor? İşte Barcelona Athletic Bilbao maçı yayın bilgisi haberimizde...

BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Athletic Bilbao maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus maçını S Sport Plus kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

BARCELONA ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇ KADROSU

Barcelona Athletic Bilbao maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11 ise şöyle:

Barcelona: J Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, E Garcia, De Jong, Raphinha, Pedri, Lamine Yamal, Torres

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Williams, Sancet, N Williams, Guruzeta