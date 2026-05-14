Barbara Palvin hamile mi, kaç aylık hamile?

Barbara Palvin’in hamile olup olmadığına dair sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündem oldu. Ünlü modelin son görüntülerinin ardından hayranları “Barbara Palvin hamile mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, çiftin özel hayatı magazin dünyasında yeniden dikkat çekti.

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin hakkında çıkan hamilelik söylentileri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Özellikle son paylaşımları sonrası merak konusu olan ünlü isim için “bebek bekliyor” iddiaları konuşulurken, Barbara Palvin cephesinden henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE SÜRPRİZ DUYURU

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, mutlu haberi bu yıl 79’uncusu düzenlenen Cannes Film Festival etkinlikleri sırasında paylaştı. Festival kapsamında kırmızı halıda boy gösteren Barbara Palvin’in belirginleşen karnı dikkat çekti. Ünlü modelin görüntüleri kısa sürede dünya basınında geniş yer bulurken, hamilelik iddiaları da doğrulanmış oldu.

ULTRASON GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTILAR

Cannes’daki duyurunun ardından Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaptı. Ünlü çift, paylaşımda bebeklerinin ultrason görüntülerine de yer verdi. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan gönderiye hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Bebek haberi sonrası sosyal medyada çiftin adı trend listelerine girerken, takipçileri Barbara Palvin ve Dylan Sprouse için binlerce yorum yaptı. Uzun yıllardır ilişkileriyle örnek gösterilen çiftin ilk kez anne-baba olacak olması, magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Osman DEMİR
