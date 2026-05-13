camiasında geniş yankı uyandırmıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre sanatçının bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu süreçte sağlık durumunun ağırlaşması sonucu hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Peki, Banu Kalender neden öldü? Adnan Şenses’in manevi kızı Banu Kalender kimdir? Detaylar...

BANU KALENDER KİMDİR?

Banu Kalender, Türk sanat müziği ve pop müzik alanında tanınan bir sanatçıdır. Sanat hayatı boyunca hem müzik hem de moda alanında çalışmalar yürütmüştür.

Müzik kariyerinde özellikle 2006 yılında yayımladığı “Bebek” adlı albüm ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Bu albüm, sanatçının müzik dünyasındaki görünürlüğünü artırmış ve ismini daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştırmıştır.

Sanatçının aynı zamanda moda tasarımı alanında eğitim aldığı, stilistlik ve modelistlik yaptığı da bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı moda tasarım öğretmenliği diplomasına sahip olduğu, kariyerinin erken dönemlerinde Vakko bünyesinde görev aldığı ve sonrasında müzik kariyerine yöneldiği ifade edilmektedir.

Sanat camiasında ayrıca Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Adnan Şenses ile olan manevi bağıyla da tanınmıştır. Bu yönüyle de sanat dünyasında farklı bir yere sahip olmuştur.

BANU KALENDER KAÇ YAŞINDAYDI?

Banu Kalender’in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna yansıyan net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

BANU KALENDER NEDEN ÖLDÜ?

Banu Kalender’in ölüm nedeni, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre kanser olarak açıklanmıştır. Uzun süredir onkoloji servisinde tedavi gördüğü, hastalığın ilerlemesiyle birlikte sağlık durumunun kötüleştiği ve bu süreçte yaşamını yitirdiği belirtilmiştir.