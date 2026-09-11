Haberler

Banknotlar değişti mi? Yeni banknotlarda ne değişti?

Banknotlar değişti mi? Yeni banknotlarda ne değişti?
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cüzdanlarda kullanılan banknotlarla ilgili yeni gelişme merak konusu oldu. Özellikle 5 TL ve 50 TL kullanan vatandaşlar, piyasaya sunulan yeni tertiplerle birlikte paralarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Peki, Banknotlar değişti mi? Yeni banknotlarda ne değişti? Detaylar haberimizde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yeni tertip banknotlar 11 Eylül itibarıyla tedavüle sunuldu. 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotlarda, önceki serilerden farklı olarak yalnızca imza değişikliği yapıldı. Peki, yeni banknotlarda ne değişti? Detaylar...

BANKNOTLAR DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni 5 TL ve 50 TL banknotlar 11 Eylül itibarıyla tedavüle girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurusuna göre yeni tertip banknotlar, önceki tertiplerle birlikte tedavülde kalmaya devam edecek.

Yeni banknotlarda dikkat çeken değişiklik ise yalnızca üzerlerinde yer alan imzalarda yapıldı. Bunun dışında banknotların boyutları, ön ve arka yüz tasarımları ile genel nitelik ve görünümleri önceki serilerle aynı olacak.

Bu nedenle cüzdanında bulunan mevcut 5 TL ve 50 TL banknotların değiştirilmesine gerek bulunmuyor. Önceki tertip banknotlar da yeni tertip banknotlarla birlikte geçerli olarak kullanılabilecek.

YENİ BANKNOTLARDA NE DEĞİŞTİ?

Yeni tertip banknotlarda değişen tek unsur imzalar oldu. 1211 sayılı Kanun'a dayanılarak hazırlanan banknotlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve başkan yardımcılarının imzaları yer alıyor.

9. tertip 50 TL banknotlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'nın imzaları bulunuyor.

10. tertip 5 TL banknotlarda ise Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzaları yer alıyor.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, yeni banknotların önceki tertiplerle boyut, ön ve arka yüz kompozisyonları, genel nitelik ve görünüm bakımından tamamen aynı olduğu belirtildi.

Yeni 5 TL ve 50 TL banknotların piyasaya çıkmasıyla birlikte önceki seriler tedavülden kaldırılmadı. Eski ve yeni tertip banknotlar aynı anda kullanılmaya devam edecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

Ev sahibi çifti öldüren caninin ilk ifadesi: Bana durmadan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın

MHP'den bomba Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa...
Okan Buruk'un Avrupa'daki saltanatı sona eriyor

Okan Buruk'u yıkan gelişme
Vanlı Kara Haydar'ın karısı Çağla Öz sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

Vanlı Kara Haydar'ın karısı Çağla Öz kayıplara karıştı
Abdullah Gül'den İngiltere ziyareti! Oxford'da Türkiye ve İran'ı konuştu

Abdullah Gül İngiltere'den mesaj verdi
Dünyada Fenerbahçe'nin önüne geçen yok! 40 maçlık inanılmaz istatistik

Dünyada Fenerbahçe'nin önüne geçen yok! 40 maçlık inanılmaz istatistik
MEB'de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor

MEB'de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor
18 ilde nefes kesen operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı

18 ilde operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı