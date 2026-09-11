Banknotlar değişti mi? Yeni banknotlarda ne değişti?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yeni tertip banknotlar 11 Eylül itibarıyla tedavüle sunuldu. 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotlarda, önceki serilerden farklı olarak yalnızca imza değişikliği yapıldı. Peki, yeni banknotlarda ne değişti? Detaylar...

BANKNOTLAR DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni 5 TL ve 50 TL banknotlar 11 Eylül itibarıyla tedavüle girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurusuna göre yeni tertip banknotlar, önceki tertiplerle birlikte tedavülde kalmaya devam edecek.

Yeni banknotlarda dikkat çeken değişiklik ise yalnızca üzerlerinde yer alan imzalarda yapıldı. Bunun dışında banknotların boyutları, ön ve arka yüz tasarımları ile genel nitelik ve görünümleri önceki serilerle aynı olacak.

Bu nedenle cüzdanında bulunan mevcut 5 TL ve 50 TL banknotların değiştirilmesine gerek bulunmuyor. Önceki tertip banknotlar da yeni tertip banknotlarla birlikte geçerli olarak kullanılabilecek.

YENİ BANKNOTLARDA NE DEĞİŞTİ?

Yeni tertip banknotlarda değişen tek unsur imzalar oldu. 1211 sayılı Kanun'a dayanılarak hazırlanan banknotlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve başkan yardımcılarının imzaları yer alıyor.

9. tertip 50 TL banknotlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'nın imzaları bulunuyor.

10. tertip 5 TL banknotlarda ise Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzaları yer alıyor.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, yeni banknotların önceki tertiplerle boyut, ön ve arka yüz kompozisyonları, genel nitelik ve görünüm bakımından tamamen aynı olduğu belirtildi.

Yeni 5 TL ve 50 TL banknotların piyasaya çıkmasıyla birlikte önceki seriler tedavülden kaldırılmadı. Eski ve yeni tertip banknotlar aynı anda kullanılmaya devam edecek.