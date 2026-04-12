Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Nisan Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir’de 12 Nisan sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli bir tedirginlik ve yoğun bir merak dalgası oluşturdu. Vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları anları paylaşırken, “Balıkesir’de deprem mi oldu?” sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin net bilgiler henüz açıklanmazken, gözler resmi kurumlardan gelecek bilgilere çevrildi. Detaylar haberin devamında…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz ve anlık olarak izlemeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi hızla tespit edilip analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen “Son Depremler” listesi hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 12 Nisan 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

7/24 süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğini belirterek, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesini öneriyor.

12 NİSAN 2026 BALIKESİR’DE HİSSEDİLEN SARSINTI

Balıkesir’de 12 Nisan sabah saatlerinde bazı ilçelerde kısa süreli sallantılar hissedildi. Kentte tedirginlik ve merak uyandıran bu hareketlilik, sosyal medyada geniş yankı buldu ve “Balıkesir’de deprem mi oldu?” sorusu gündemin merkezine yerleşti. Vatandaşlar, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü gibi detayları öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel listeleri takip etmeye başladı.