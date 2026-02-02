Balıkesir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Balıkesir'de okul yok mu (BALIKESİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Balıkesir okullar tatil mi? 3 Şubat Salı günü Balıkesir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

BALIKESİR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sunduğu son projeksiyonlara göre, Türkiye genelinde 3-6 Şubat 2026 tarihleri arasında batıdan doğuya farklı hava sistemleri etkili olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında bahar havası yaşanırken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve gece don olayları gündemde.

BALIKESİR

3 ŞUBAT SALI: Balıkesir genelinde çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 11 derece olurken, gece saatlerinde iç kesimlerde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Soğuk hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim, sıcaklıklar 10 derece civarında.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Gökyüzü kapalı olacak. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir. En yüksek sıcaklık 9 derece olarak ölçülecek.

6 ŞUBAT CUMA: Bulutların dağılmasıyla güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık 12 dereceye yükselerek dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunacak.

BALIKESİR OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.