Bahyan Survivor'dan ayrıldı mı, ne açıklama yaptı, hastalığı nedir? Bahyan elendi mi, neden elendi?

Bayhan Gürhan, Survivor 2026’da yaşanan son gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Yarışmadaki geleceği merak konusu olurken, sağlık durumu nedeniyle yarışmadan ayrıldığına dair açıklama izleyicilerde büyük yankı uyandırdı. “Bayhan elendi mi, neden ayrıldı ve ne yaşandı?” soruları sosyal medyada öne çıkarken, konuya ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAYHAN SURVIVOR’DAN AYRILDI MI?

Bayhan Gürhan, Survivor 2026’dan ayrıldı. Yarışmada yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve yarışmaya veda ettiği duyuruldu.

BAYHAN SURVIVOR’DAN NEDEN AYRILDI?

Bayhan, parkur sırasında yaşadığı kaza sonrası burnunda kırıklar oluşmasıyla sağlık problemi yaşadı. Daha sonra adada burun kanaması artarak devam edince hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller ve doktor raporları sonucunda, Survivor’ın zorlu ada şartlarının sağlık durumu için riskli olduğu belirtildi ve yarışmaya devam etmesine izin verilmedi.

BAYHAN’IN HASTALIĞI NEDİR?

Bayhan Gürhan’ın ciddi bir hastalık geçirmediği, ancak parkur kazası sonucu burnunda kırıklar ve buna bağlı kanama sorunu yaşadığı ifade edildi. Aşırı kan kaybı ve riskli durum nedeniyle doktor gözetiminde tutulduğu ve bu sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan çekildiği açıklandı.