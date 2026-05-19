Bahis oynayan kulüp başkanı kim, açıklandı mı?

Bahis skandalında şok gelişme! Futbol camiasını derinden sarsan olayda kulüp başkanının adının geçmesi büyük yankı uyandırdı. Peki bahis oynadığı öne sürülen kulüp başkanı kim, ismi açıklandı mı ve hangi kulübün başkanı olduğu ortaya çıktı mı?

MHP'Lİ ERSOY'DAN SERT ÇAĞRI

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Süper Lig'de bahis oynayan kulüp başkanı ve yöneticilerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Ersoy, TFF'yi futbolculardan malzemecilere kadar idari işlem yaptığı gibi kulüp yöneticilerine de aynı yaptırımları uygulamaya davet ederek ilgili kulüplerin düşürülmesini ya da ağır idari cezaya çarptırılmasını talep etti. Paylaşımında UEFA, FIFA, Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı da etiketledi.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NIN OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Şubat 2026'da kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada profesyonel futbol liglerinde görev yapan kulüp yöneticilerinin kendi takımları aleyhine bahis oynadığının tespit edildiği belirtildi. İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adreste eşzamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyon sonucunda 32 şüpheli yakalanırken 1 şüpheli hakkında arama çalışmalarının sürdürüldüğü açıklandı.

"HERKES BİLİYOR, CEVAP VERİN"

Ersoy, "Süper Lig'de bahis oynayan kulüp başkanı kim?" sorusunu sormayı sürdürürken yeni bir paylaşımla da "Buyurun herkes biliyor, cevap verin. 18-20 yaşındaki çocuklara talimatları uyguladınız ya şimdi?" diyerek TFF'yi sert bir dille sorgulamaya devam etti.

TFF'YE KULÜP DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Ersoy, özellikle Türkiye'de herkesin bildiği bir kulübün başkanının bahis oynadığı iddiasına dikkat çekerek kimsenin üç maymunu oynayamayacağını vurguladı. İlgili kulüplerin düşürülmesini ya da ağır idari yaptırımlarla cezalandırılmasını isteyen Ersoy, konunun takipçisi olmaya devam edeceğini açıkladı.