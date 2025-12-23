Haberler

Bahar Evren diziden ayrılıyor mu, Buğra Gülsoy diziden ayrılıyor mu?

Bahar Evren diziden ayrılıyor mu, Buğra Gülsoy diziden ayrılıyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren Buğra Gülsoy'un projeye veda edip etmediği izleyiciler arasında merak konusu oldu. Son gelişmelerin ardından "Bahar'da Evren ayrılıyor mu?" ve "Buğra Gülsoy diziden çıktı mı?" soruları gündemin üst sıralarına taşındı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Evren Yalkın karakteriyle yer alıyordu. Dizinin son bölümlerinde Evren'in Bahar'a bir mektup bırakarak hikâyeden uzaklaşması, karakterin ve oyuncunun diziye veda ettiği iddialarını güçlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte Evren'in hikâyesinin sona erip ermediği izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı.

BAHAR EVREN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Buğra Gülsoy, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar dizisinde "Evren Yalkın" karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyuncunun canlandırdığı karakter, son bölümlerde yaşanan gelişmelerle izleyicilerin dikkatini çekti.

Bahar Evren diziden ayrılıyor mu, Buğra Gülsoy diziden ayrılıyor mu?

DUYGUSAL VEDA SAHNESİ

Dizinin son bölümlerinde Evren'in, Bahar'a bir mektup bırakarak hikâyeden uzaklaşması, karakterin akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Bu sahne, Evren'in diziye veda edip etmeyeceği yönünde güçlü yorumlara neden oldu.

Bahar Evren diziden ayrılıyor mu, Buğra Gülsoy diziden ayrılıyor mu?

AYRILIK İDDİALARINA BELİRSİZLİK

Evren Yalkın karakterinin diziden tamamen ayrılıp ayrılmayacağına dair yapım ekibinden veya kanaldan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Belirsizlik sürerken, izleyiciler gelecek bölümlerde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Serbest kalır kalmaz açıklama yaptı! İşte gözaltına alınma nedeni
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler
Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir

Uzun süre çalıştıkları kurumdan dikkat çeken açıklama