Babası filmi ne zaman, nerede çekildi? Babası filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Babası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Babası filmini izleyecek olanların merak ettiği Babası konusu nedir, Babası oyuncuları kimler ve Babası özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Babası” filmi, hayatın beklenmedik dönemeçleriyle yüzleşen Ali Rıza’nın dramatik ve bir o kadar da mizahi hikâyesini konu alıyor. Ali Rıza ile Mine’nin kısa süren evliliği, yalnızca bir ay sürer ve bu evlilikten bir çocuk dünyaya gelir. Ancak Mine, babası Sulhi’nin de etkisiyle, Ali Rıza’nın hapse girmesini fırsat bilerek çocuğu hakkında gerçeği saklar.

Ali Rıza, iyilik yapmak isterken bir adamı komaya sokması nedeniyle hapse düşer ve uzun yıllar boyunca dış dünyadan kopuk bir yaşam sürer. 10 yıl sonra hapisten çıktığında ise hayatının tamamen değiştiğini fark eder. Bir oğlu olduğunu öğrenmesi, olayların sadece başlangıcıdır.

Ali Rıza, eski eşi Mine’nin başka biriyle evlendiğini ve oğlu Çağatay’ın bu kişiyi baba olarak bildiğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Bu durum, Ali Rıza’yı hem geçmişiyle yüzleşmeye hem de oğluna “gerçek baba” olmanın ne demek olduğunu öğretmeye iter.

Film, baba-oğul ilişkisini hem duygusal hem de aksiyon ve komedi unsurlarıyla harmanlayarak izleyiciye aktarır.

BABASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

2017 yapımı filmin oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

• Burak Sarımola

• Orçun Kaptan

• Gaye Gürsel

• Şamil Kafkas

• Toygan Avanoğlu

Başarılı oyuncu kadrosu, filmdeki dramatik ve komedi unsurlarını dengeleyerek hikâyenin etkisini artırmaktadır.

BABASI FİLMİ YÖNETMENİ KİMDİR?

Filmin yönetmen koltuğunda Cem Tabak yer almaktadır. Yönetmen, aile temalı hikâyeyi komedi ve aksiyonla birleştirerek tempolu bir anlatım ortaya koymuştur.

BABASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ VE YAPIM YILI

“Babası” filmi 2017 yılında çekilmiş ve aynı yıl vizyona girmiştir. Film, özellikle aile ilişkileri ve baba figürü üzerine kurulu dramatik yapısıyla dikkat çekmektedir.

BABASI FİLMİ TÜRÜ NEDİR?

Yapım; aile ve komedi türlerini bir araya getiren, yer yer dramatik öğelerle desteklenen bir Türk filmidir. Hem duygusal hem de eğlenceli sahneleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi amaçlamaktadır.