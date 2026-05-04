Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylık ihtimali, özellikle yaklaşan seçim dönemleriyle birlikte spor basınında geniş yankı uyandırıyor. Kulüp içinde dengeleri değiştirebilecek bu ihtimal, taraftarlar arasında da farklı beklentileri beraberinde getiriyor. Gözler şimdi Yıldırım cephesinden gelecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.

ADAY OL BASKISI ARTIYOR

Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olması yönündeki beklenti, Fenerbahçe S.K. camiasında giderek yükseliyor. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bir kısmı, tecrübeli ismin yeniden yönetim yarışına dahil olmasını isterken, Yıldırım’ın bugün kamuoyuna yönelik kritik açıklamalar yapabileceği konuşuluyor.

GEÇİŞ FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Kulislerde dolaşan iddialara göre Aziz Yıldırım, uzun vadeli bir başkanlık planı yerine “geçiş süreci” olarak tanımlanan kısa süreli bir yönetim formülü üzerinde duruyor. Bu plana göre Yıldırım’ın, olası bir seçimi kazanması halinde bir yıl görev yaptıktan sonra görevi devretmeyi değerlendirebileceği öne sürülüyor.

HENÜZ KARAR VERMEDİM

Daha önce yaptığı açıklamalarda adaylık konusunda net bir karar almadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, “Her şey netleşsin, kim aday kim değil görelim, sonra açıklama yapacağım” ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli isim, Fenerbahçe’ye katkı sunabilecek bir tablo oluşması halinde değerlendirme yapacağını belirtmişti.

SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR

Fenerbahçe S.K.’de seçim atmosferi giderek hareketlenirken, Barış Göktürk ve Hakan Safi’nin adaylıklarını açıkladığı süreçte Mehmet Ali Aydınlar’ın da hazırlık yaptığı iddia ediliyor. Camia içinde dengelerin değişebileceği bu süreçte gözler, Yıldırım’ın vereceği karara çevrilmiş durumda.