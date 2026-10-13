Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kimdir? İlham Aliyev dini, kökeni ne?

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2003 yılından bu yana ülkenin cumhurbaşkanlığı görevini yürüten siyasetçidir. Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in oğlu olan İlham Aliyev, siyasi kariyerinde milletvekilliği, başbakanlık ve çeşitli siyasi görevlerde bulundu. 2005 yılından itibaren Yeni Azerbaycan Partisi'nin genel başkanlığını da sürdüren Aliyev'in hayatı, eğitimi ve siyasi geçmişi merak ediliyor. Peki, İlham Aliyev kimdir, kaç yaşında, nereli ve eşi kim? İlham Aliyev dini, kökeni ne? Detaylar...

İLHAM ALİYEV DİNİ NEDİR?

İlham Aliyev'in din politikaları, Azerbaycan'daki dinî yaşam ve yönetim anlayışıyla birlikte gündeme gelmektedir. Aliyev döneminde yönetimin Sünni İslam'ı teşvik ederken Şii İslam üzerindeki baskıları artırdığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.

İLHAM ALİYEV KÖKENİ NE, NERELİ?

İlham Haydar oğlu Aliyev, 24 Aralık 1961 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi. Azerbaycanlı siyasetçi Aliyev, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in oğludur.

İlk, orta ve lise eğitimini 1967-1977 yılları arasında Bakü'de tamamlayan İlham Aliyev, 1977 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsüne girdi. 1982'de lisans eğitimini tamamlayarak aynı kurumda doktora çalışmalarına başladı. 1985 yılında doktorasını tamamlayan Aliyev, tarih doktoru unvanını aldı.

1985-1990 yılları arasında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde öğretim görevlisi olarak çalışan Aliyev, 1990-1994 döneminde iş hayatında görev aldı ve çeşitli ithalat-ihracat şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

İLHAM ALİYEV KAÇ YAŞINDA?

24 Aralık 1961 doğumlu İlham Aliyev, 13 Ekim 2026 itibarıyla 64 yaşındadır.

İLHAM ALİYEV EŞİ KİM?

İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'dır.

İLHAM ALİYEV'İN SİYASİ KARİYERİ

İlham Aliyev, 1994-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketinin başkan yardımcılığını yaptı. Bu dönemde babası Haydar Aliyev'in petrol stratejisinin uygulanmasında rol üstlendi. Azerbaycan'ın petrol politikalarının jeopolitik yönleri üzerine araştırmalar da yaptı.

1995 ve 2000 yıllarında Azerbaycan Millî Meclisine milletvekili olarak seçilen Aliyev, 1997 yılında Azerbaycan Millî Olimpiyat Komitesi başkanlığını üstlendi. Yeni Azerbaycan Partisinde de çeşitli görevler alan Aliyev, 1999 yılında genel başkan yardımcılığına, 2001 yılında ise birinci yardımcılığına seçildi.

2001-2003 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Azerbaycan heyetinin başkanlığını yürüten Aliyev, Ocak 2003'te Avrupa Parlamenterler Asamblesinin başkan yardımcısı ve Büro üyesi oldu.

Ağustos 2003'te, babası Haydar Aliyev'in sağlık sorunları nedeniyle görevlerini yerine getiremediği dönemde başbakanlığa atandı. Haydar Aliyev'in ölümünün ardından 2003 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin cumhurbaşkanı oldu.

İLHAM ALİYEV HANGİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI?

İlham Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisinin genel başkanıdır. Partide 1990 yılında başkan yardımcılığı görevini üstlenen Aliyev, 2001 yılında birinci başkan yardımcılığına seçildi. 26 Mart 2005'te düzenlenen parti kongresinde ise genel başkan oldu.

İLHAM ALİYEV KAÇ YILDIR CUMHURBAŞKANI?

İlham Aliyev, 2003 yılından bu yana Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır. İlk kez 2003 yılında seçilen Aliyev, 2008, 2013, 2018 ve 2024 yıllarında yapılan seçimlerde de cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçildi.

2009 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumuyla cumhurbaşkanları için görev süresi sınırlamasının kaldırılması, Aliyev'in sonraki seçimlerde yeniden aday olmasının önünü açtı.

Aliyev'in seçim zaferleri ve yönetim anlayışı uluslararası alanda tartışmalara da konu oldu. Çeşitli uluslararası kuruluşlar ve gözlemciler, seçim süreçleri, siyasi özgürlükler, gazetecilere yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri konusunda eleştiriler dile getirdi. Muhalefet tarafından da yönetimine yönelik eleştiriler yöneltildi.