Aytaç Can kimdir, Kanal D Ana Haber spikeri Aytaç Can kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında ana haber sunuculuğu görevini üstlenen Aytaç Can, televizyon haberciliğindeki deneyimiyle gündemde yer alıyor. Deniz Bayramoğlu sonrası ismi öne çıkan Can’ın yaşı, memleketi ve mesleki kariyeri izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

AYTAÇ CAN KİMDİR?

Aytaç Can, uzun yıllardır televizyon haberciliği alanında görev yapan deneyimli bir gazeteci ve haber spikeridir. Muhabirlikten ekran önüne uzanan kariyerinde birçok önemli habere imza atan Can, Kanal D Haber Merkezi’nde hazırladığı özel dosyalar ve saha haberleriyle tanınmıştır. 2026 yılında Kanal D Ana Haber’de yaşanan görev değişikliği sonrası ana haber sunuculuğu görevine getirilerek ekranın yeni yüzü olmuştur.

AYTAÇ CAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aytaç Can’ın doğum tarihi ve doğum yeriyle ilgili kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle kaç yaşında olduğu ve aslen nereli olduğuna dair doğrulanmış bir veri paylaşılmamıştır. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde bilgiler netlik kazanacaktır.

AYTAÇ CAN EĞİTİM HAYATI

Aytaç Can, Akademi İstanbul’da Gazetecilik eğitimi almıştır. Eğitim hayatının ardından medya sektörüne adım atan Can, televizyon haberciliği alanında kendini geliştirerek kariyerine devam etmiştir.

AYTAÇ CAN HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Kariyerine Star TV bünyesinde başlayan Aytaç Can, 2011 yılında Kanal D Haber Merkezi’ne muhabir olarak katılmıştır. Mehmet Ali Birand döneminde ekipte yer alan Can, saha muhabirliği ve özel haber çalışmalarıyla dikkat çekmiş, yıllar içinde önemli görevlerde bulunmuştur.

AYTAÇ CAN KANAL D ANA HABER SUNUCUSU OLDU MU?

2026 yılında Kanal D’de yaşanan görev değişikliği sonrası yapılan resmi açıklamayla Aytaç Can’ın Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevine getirildiği duyurulmuştur. Böylece uzun yıllardır haber merkezinde görev yapan deneyimli gazeteci, ekranın ana haber yüzü olmuştur.

AYTAÇ CAN’IN MEDYA KARİYERİ

Muhabirlikten ana haber sunuculuğuna uzanan kariyeriyle dikkat çeken Aytaç Can, yaklaşık 15 yıllık Kanal D deneyiminin ardından kariyerinde yeni bir döneme geçmiştir. Televizyon haberciliğinde saha tecrübesi ve haber üretimindeki başarısıyla öne çıkan Can’ın yeni dönemdeki performansı yakından takip edilmektedir.