Ayşe Çürük kimdir, Ayşe Çürük kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda da forma şansı bulan Ayşe Çürük hakkında detaylar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Sultanlar Ligi’nde Kuzeyboru forması giyen başarılı smaçörün yaşı, özel hayatı ve kariyer geçmişi özellikle son dönemde arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

AYS¸E C¸U¨RU¨K KİMDİR?

Ayşe Çürük, 4 Ekim 2001 tarihinde Mersin’de doğdu. Voleybola genç yaşta başlayan smaçör oyuncu, Mersin Üniversitesi ve TVF Spor Lisesi gibi altyapı ve gelişim süreçlerinden geçerek profesyonel kariyerine adım attı. Hücum gücü ve atletik yapısıyla öne çıkan Ayşe Çürük, Türk voleybolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilmektedir.

KULÜP KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Ayşe Çürük, kariyeri boyunca birçok farklı takımda forma giydi. Türk Hava Yolları, Edremit Belediyesi Altınoluk, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor gibi kulüplerde oynayan başarılı smaçör, 2024 yılı itibarıyla Kuzeyboru formasıyla Sultanlar Ligi’nde mücadele etmektedir.

KUZEYBORU FORMASIYLA SULTANLAR LİGİ

Ayşe Çürük, şu anda Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru’da smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Takımının hücum hattında önemli bir rol üstlenen genç oyuncu, performansıyla dikkat çekmektedir.

MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrolarında da yer alan Ayşe Çürük, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulmuştur. Genç yaşına rağmen milli takım tecrübesi kazanarak önemli turnuvalarda forma giymiştir.

GELECEĞİN ÖNEMLİ SMAÇÖRLERİNDEN BİRİ

Ayşe Çürük, fiziksel gücü ve hücum yetenekleriyle Türk voleybolunun gelecek planlamasında yer alan isimlerden biri olarak görülmektedir. Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde gelişimini sürdürmektedir.