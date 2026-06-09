Aynur Kanbur kimdir? Mezdeke Aynur Kanbur neden öldü, kim öldürdü?

İstanbul’da 2016 yılında işlenen ve uzun yıllardır faili meçhul olarak kalan Aynur Kanbur cinayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yeniden başlattığı kapsamlı çalışma sonucunda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen bir kişi ile olayı azmettirdikleri öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Peki, Aynur Kanbur kimdir? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur neden öldü, kim öldürdü? Detaylar...

AYNUR KANBUR KİMDİR?

Aynur Kanbur, bir dönem Türkiye’de büyük ilgi gören Mezdeke dans grubunun üyeleri arasında yer alan isimlerden biri olarak tanınıyordu. Özellikle sahne performansları ve dans gösterileriyle dikkat çeken Kanbur, grubun bilinen yüzlerinden biri olmuştu.

Mezdeke grubunun televizyon programları, sahne organizasyonları ve çeşitli etkinliklerde elde ettiği popülerlik sayesinde Aynur Kanbur da geniş kitleler tarafından tanınan isimler arasına girdi. Sanat ve magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Kanbur’un yaşamını yitirmesi, dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

2016 yılında yaşanan cinayetin ardından soruşturma başlatılmış olsa da dosya uzun yıllar boyunca aydınlatılamamış ve kamuoyunda faili meçhul cinayetler arasında gösterilmişti.

MEZDEKE DANSÇISI AYNUR KANBUR NEDEN ÖLDÜ?

Aynur Kanbur, 24 Mart 2016 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi’nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada cinayetin faili veya failleri uzun yıllar boyunca tespit edilemedi. Bu nedenle dosya, yıllarca çözülemeyen cinayetler arasında yer aldı.

2026 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından dosyanın yeniden incelenmesiyle birlikte soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar sonucunda bazı şüphelilerin kimliklerine ulaşıldığı belirtildi.

AYNUR KANBUR'U KİM ÖLDÜ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K.’nin kimliklerinin tespit edildiği açıklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

10 YILLIK FAİLİ MEÇHUL DOSYADA DÖNÜM NOKTASI

Aynur Kanbur cinayeti, uzun yıllar boyunca çözülemeyen dosyalar arasında yer aldı. Ancak 2026 yılında yürütülen yeni çalışmalar sayesinde soruşturmada dikkat çekici bir ilerleme kaydedildi.

Gözaltına alınan üç şüpheliyle ilgili süreç devam ederken, soruşturmanın sonuçları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bir dönem Mezdeke dans grubunun üyelerinden biri olarak tanınan Aynur Kanbur’un ölümüyle ilgili dosyada yaşanan son gelişmeler, yıllardır beklenen adli sürecin yeniden hareketlenmesini sağladı.

Önümüzdeki günlerde emniyet ve savcılık kaynaklarından yapılacak açıklamalar, soruşturmanın geleceği açısından belirleyici olacak.