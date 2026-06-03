Aylin Uysalcan kimdir, Aylin Uysalcan kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Türk voleybolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Aylin Uysalcan, kariyerine genç yaşta başlayarak kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Hem kulüp hem de milli takım geniş kadrosunda yer alan başarılı sporcu, potansiyeli ve gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

AYLİN UYSALCAN KİMDİR?

Aylin Uysalcan, 13 Temmuz 2009 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde doğmuş Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan genç sporcu, voleybola Çorlu Belediye Spor Kulübü’nde başlamış, ardından VakıfBank altyapısına dahil olarak gelişimini üst seviyeye taşımıştır.

KULÜP KARİYERİ

Aylin Uysalcan, 2021 yılında VakıfBank altyapısına katılarak kariyerinde önemli bir adım atmıştır. Burada farklı yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları ve ikincilikler yaşayan genç oyuncu, 2025 yılından itibaren VakıfBank A Takımı kadrosunda yer almaktadır.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Genç yaş kategorilerinde Türkiye’yi temsil eden Aylin Uysalcan, U17, U18 ve U19 seviyelerinde Balkan ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler elde etmiştir. 2024 yılında U18 Balkan Şampiyonası’nda “En İyi Pasör Çaprazı” ve “En Değerli Oyuncu” ödüllerini kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

A MİLLİ TAKIM SÜRECİ

Aylin Uysalcan, gösterdiği performansla A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosuna da davet edilmiştir. Henüz çok genç yaşta olmasına rağmen milli takım seviyesine yükselmesi, onun potansiyelini ortaya koymaktadır.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARINDAN

Hem altyapı başarıları hem de milli takım deneyimiyle öne çıkan Aylin Uysalcan, Türk voleybolunun geleceğinde önemli bir rol üstlenmesi beklenen isimler arasında yer almaktadır.