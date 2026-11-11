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Şarkının yayımlanmasıyla birlikte "Aykut Aksöz - Yüreğime mi Sorsam? şarkı sözleri nedir?", "Yüreğime mi Sorsam? ne zaman çıktı?" ve "Şarkının söz ve müziği kime ait?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte "Yüreğime mi Sorsam?" şarkısı hakkında merak edilenler.

AYKUT AKSÖZ - YÜREĞİME Mİ SORSAM? ŞARKI SÖZLERİ

??Gözlerimde yorgunluk var,

hep uzaklara dalmaktan.

Dillerim çok suskun yine,

hep içime atmaktan.

/

Allah’ım, yardım et bana,

nasıl dayanırım?

Kaç mendil siler gözyaşımı,

yalvarırım…

/

Demek ki bunca çaba boşaymış,

değmez sana.

Aklımda onlarca

cevapsız sorular.

/

Bana bunu yaşatan kadere mi,

yoksa sana deli olan

yüreğime mi sorsam?

/

Madem nafile sana sözlerim,

bir de gençliğimi yaksa

/

??Söz & Müzik: Aykut Aksöz

YÜREĞİME Mİ SORSAM? NE ZAMAN ÇIKTI?

Aykut Aksöz'ün "Yüreğime mi Sorsam?" adlı şarkısı 16 Ekim 2026 tarihinde dinleyicilerle buluştu. Parça, tekli (single) olarak yayımlandı.

YÜREĞİME Mİ SORSAM? HANGİ PLAK ŞİRKETİNDEN ÇIKTI?

"Yüreğime mi Sorsam?", Locca Records etiketiyle yayımlandı.

YÜREĞİME Mİ SORSAM? SÖZ VE MÜZİĞİ KİME AİT?

Şarkının söz ve müziği Aykut Aksöz'e ait. Sanatçı, parçayı hem yazdı hem de seslendirdi.

YÜREĞİME Mİ SORSAM? KAÇ DAKİKA?

Şarkı yaklaşık 2 dakika 44 saniye uzunluğunda. Arabesk türündeki parça, Türkçe sözlerden oluşuyor.

YÜREĞİME Mİ SORSAM? NE ANLATIYOR?

Şarkı, karşılıksız kalan bir sevginin ardından yaşanan kırgınlığı ve iç hesaplaşmayı anlatıyor. Parçada, yaşanan acının sorumlusunun kader mi yoksa sevdiğine bağlanan yürek mi olduğu sorusu işleniyor. Hüzünlü melodisi ve içten yorumuyla şarkı, arabesk dinleyicilerinden olumlu tepkiler aldı.

YÜREĞİME Mİ SORSAM? NEREDEN DİNLENİR?

"Yüreğime mi Sorsam?" şarkısı Spotify, Apple Music, YouTube Music ve Shazam başta olmak üzere tüm dijital müzik platformlarında dinlenebiliyor. Şarkının resmi klibi de yayın tarihinde paylaşıldı.