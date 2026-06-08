Aydın'da boş arazide bulunan ceset olayı nedir? Aydın'da bulunan ceset kime ait, neden öldü?

Aydın’da boş bir arazide bulunan erkek cesedi, kentte tedirginliğe neden oldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler inceleme başlatırken, kimlik ve ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor. “Aydın’da ceset olayı nedir, kime ait ve nasıl öldü?” soruları kamuoyunda öne çıktı konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYDIN'DA BULUNAN CESET OLAYI NEDİR?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun otlatan bir çoban, boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesette darp veya kesi izine rastlanmazken, ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OLAY NEREDE MEYDANA GELDİ?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Olay, Yeşil Mahalle 384 Sokak yakınlarında meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin erkek olduğu öğrenildi.

DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI

Polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde ceset üzerinde herhangi bir darp veya kesi izine rastlanmadığı bildirildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.