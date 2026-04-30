Aydın Valisi kim oldu, yeni Aydın Valisi Osman Varol kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aydın iline yeni vali atandı.
AYDIN VALİ ATAMASI YAPILDI!
AYDIN VALİSİ OSMAN VAROL KİMDİR?
Dr. Osman Varol, 1976 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazanarak yükseköğrenimine başladı. 1999 yılında buradan mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Uluslararası İşletmecilik” Yüksek lisans programına katıldı.
2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine ilk adımını attı. Kaymakam Adaylığı sırasında çeşitli staj ve eğitim programlarına katılmasının yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans programını ve ayrıca İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde “Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi” alanında bir Yüksek Lisans Programını tamamladı.