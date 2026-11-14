Aydın elektrik kesintisi! Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Kesinti programının açıklanmasının ardından " Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Aydın elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

AYDIN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

ADM Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Aydın'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Buharkent, İncirliova, Bozdoğan, Germencik, Nazilli, Kuyucak, Kuşadası, Efeler.

BUHARKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-10.15 ve 17.00-17.15: Ericek, Gündoğan, Muratdağı

İNCİRLİOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

13.05-17.00: Hürriyet, Karabağ

BOZDOĞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-09.15 ve 15.00-15.15: Akseki, Asma, Dutağaç, Karaahmetler, Kızılca, Koyuncular, Olukbaşı, Seki, Yeşil Yenice

09.15-15.00: Asma, Karaahmetler, Kızılca, Olukbaşı, Seki

GERMENCİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-13.00: Moralı, Üzümlü, Uzunkum

NAZİLLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-10.00: Çapahasan, Dumlupınar, Karaçay, Sümer

12.30-15.30: Zafer

KUYUCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-10.15 ve 17.00-17.15: Musakolu, Sarıcaova, Taşoluk, Yeşildere

10.15-17.00: Musakolu, Sarıcaova, Yeşildere

KUŞADASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-12.00 ve 13.00-15.30: Değirmendere (bazı sokaklar)

EFELER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

13.00-15.00: Aşağıkayacık, Çayyüzü, Emirdoğan, Musluca, Terziler, Umurlu

AYDIN ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Aydın'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

AYDIN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Aydın'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

AYDIN ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Aydın için planlı elektrik kesintileri, ADM Elektrik resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.