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Avrupa'da yapılan akademik bir araştırmada, şehirde yaşayan hangi hayvanın, kadınlardan daha çok kaçtığı, erkeklerin kendisine yaklaşmasına daha çok

Avrupa'da yapılan akademik bir araştırmada, şehirde yaşayan hangi hayvanın, kadınlardan daha çok kaçtığı, erkeklerin kendisine yaklaşmasına daha çok
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Avrupa'da yapılan akademik bir araştırmada, şehirde yaşayan hangi hayvanın, kadınlardan daha çok kaçtığı, erkeklerin kendisine yaklaşmasına daha çok izin verdiği görülmüştür?

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor. Peki, Avrupa'da yapılan akademik bir araştırmada, şehirde yaşayan hangi hayvanın, kadınlardan daha çok kaçtığı, erkeklerin kendisine yaklaşmasına daha çok izin verdiği görülmüştür?

AVRUPA'DA YAPILAN AKADEMİK BİR ARAŞTIRMADA, ŞEHİRDE YAŞAYAN HANGİ HAYVANIN, KADINLARDAN DAHA ÇOK KAÇTIĞI, ERKEKLERİN KENDİSİNE YAKLAŞMASINA DAHA ÇOK İZİN VERDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR?

A: Kedilerin

B: Kuşların

C: Sincapların

D: Köpeklerin

Cevap: 


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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