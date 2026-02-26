Haberler

Avro Bölgesi'ne katılarak 1 Ocak 206 tarihinden itibaren avroyu resmi para birimi olarak kullanan ülke hangisidir?

Avro Bölgesi'ne katılarak 1 Ocak 206 tarihinden itibaren avroyu resmi para birimi olarak kullanan ülke hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Avro Bölgesi'ne katılarak 1 Ocak 206 tarihinden itibaren avroyu resmi para birimi olarak kullanan ülke hangisidir?

AVRO BÖLGESİ'NE KATILARAK 1 OCAK 206 TARİHİNDEN İTİBAREN AVROYU RESMİ PARA BİRİMİ OLARAK KULLANAN ÜLKE HANGİSİDİR?

A: Hırvatistan

B: Malta

C: Bulgaristan

D: Slovenya

Cevap: C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru: 50.000 ₺ (baraj sorusu)

• 13. soru: 5.000.000 ₺ (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

