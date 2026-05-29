Kurban ve Ramazan Bayramı gibi resmi tatillerde sürücüler, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinin değişip değişmediğini sıkça sorguluyor. “Avrasya Tüneli bayramda ücretli mi?” sorusu, özellikle seyahat planı yapan vatandaşlar için kritik bir bilgi ihtiyacına dönüşürken, tünelin işletme modeli ve kamuya duyurulan tarifeler doğrultusunda güncel ücret durumu yakından takip ediliyor.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? RESMİ KARAR AÇIKLANDI

Bayram dönemlerinde köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerinin uygulanıp uygulanmadığı sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda yapılan resmi açıklamalarla birlikte, bayram süresince hangi yolların ücretsiz olacağı netlik kazandı. Karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki bazı otoyollar ve köprüler belirli tarihler arasında ücretsiz hizmet verecek.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, bayram tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Uygulama kapsamında sürücüler, belirtilen tarihler arasında bu güzergâhlardan herhangi bir ücret ödemeden geçiş yapabilecek.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

Açıklanan takvime göre ücretsiz geçiş uygulaması 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak. Bayram süresince devam edecek uygulama, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’te sona erecek. Bu tarih aralığında belirtilen köprü ve otoyollar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETLİ OLACAK?

Bayramda ücretsiz geçiş kapsamının dışında kalan yollar da netleşti. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeler ücretsiz uygulamaya dahil edilmeyecek. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi geçiş noktalarından ücret alınmaya devam edilecek.

SÜRÜCÜLER İÇİN KRİTİK DETAY

Bayram tatilinde ücretsiz geçiş uygulaması yalnızca KGM’ye bağlı yolları kapsarken, özel işletme modeliyle yönetilen otoyol ve köprüler bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Bu nedenle sürücülerin seyahat planı yaparken hangi güzergâhın ücretsiz olduğunu dikkate alması önem taşıyor.