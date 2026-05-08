Avniye Anadol kimdir, Deniz Gezmiş'in kız arkadaşı Avniye Anadol öldü mü, yaşıyor mu?

Deniz Gezmiş'in kız arkadaşı Avniye Anadol hâlâ hayatta mı? Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran isimlerden Deniz Gezmiş'in kız arkadaşı olarak bilinen Avniye Anadol'un bugün nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığı merak uyandırıyor. Peki Avniye Anadol kimdir, o yıllardan bu yana hayatı nasıl şekillendi?

AVNİYE ANADOL KİMDİR?

Avniye Anadol, 68 kuşağının önemli isimlerinden Deniz Gezmiş'in İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden kız arkadaşı ve çalışma arkadaşıdır.

Avniye Anadol’un öldüğüne dair resmi veya güvenilir bir kayıt bulunmamaktadır.

Deniz Gezmiş'in idamından yaklaşık 13 ay sonra, fakülteden ortak arkadaşları Mehmet Ata Tansuğ ile evlenmiştir.

Avniye Anadol, yaşamını sürdürmüş ve eğitimci/yazar olarak hayatına devam etmiştir.

Yapay zeka ile düzenlenmiş fotoğraf