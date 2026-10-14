AVL hangi takım, AVL açılımı ne?

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Futbol yayınlarında takım isimleri genellikle üç harfli kısaltmalarla ekrana yansıyor. Fenerbahçe'nin İngiltere deplasmanıyla birlikte gündeme gelen "AVL" kısaltması da bu kodlardan biri olarak futbolseverlerin araştırdığı konular arasına girdi. AVL kısaltması hangi kulübü temsil ediyor, açılımı nedir? AVL'nin Fenerbahçe ile ilgisi ne? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

AVL HANGİ TAKIM?

AVL, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın kısaltmasıdır. Futbol yayınlarında, canlı skor uygulamalarında ve maç grafiklerinde takım isimleri genellikle üç harfli kodlarla gösterilir. Aston Villa da bu sistemde "AVL" kısaltmasıyla yer alıyor. Kısaltma, Fenerbahçe'nin Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşmasıyla birlikte Türk futbolseverlerin gündemine girdi.

AVL AÇILIMI NE?

AVL'nin açılımı "Aston Villa"dır. Kısaltma, kulübün adındaki "Aston" kelimesinin baş harfi olan "A" ile "Villa" kelimesinin ilk iki harfi olan "V" ve "L"nin birleşiminden oluşuyor. Benzer şekilde Fenerbahçe "FB" ya da "FEN", Galatasaray ise "GS" veya "GAL" kısaltmalarıyla yayın ekranlarında yer alabiliyor.

ASTON VILLA NERENİN TAKIMI?

Aston Villa, İngiltere'nin Birmingham kentinde bulunan köklü bir futbol kulübüdür. 1874 yılında kurulan kulüp, İngiliz futbolunun en eski ve en geleneksel takımları arasında yer alıyor. Aston Villa, iç saha maçlarını Birmingham'daki tarihi Villa Park Stadı'nda oynuyor.

ASTON VILLA'NIN BAŞARILARI

Aston Villa, İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. Kulüp, İngiltere lig şampiyonlukları ve FA Cup zaferlerinin yanı sıra Avrupa'da da önemli bir başarıya imza attı. İngiliz ekibi, 1982 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak Avrupa'nın zirvesine çıkan kulüpler arasına adını yazdırdı.

AVL FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa ile Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Villa Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.