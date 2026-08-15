Marvel hayranlarının merakla beklediği Avengers Doomsday için heyecan giderek artıyor. Film, duyurulduğu günden bu yana vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla gündemdeki yerini koruyor. Peki, Avengers Doomsday ne zaman çıkacak? Avengers Doomsday oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar...

AVENGERS DOOMSDAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Büyük bir merakla beklenen Avengers Doomsday filminin vizyon tarihi, fragmanla birlikte resmi olarak duyuruldu. Beklentilerin aksine yılın son çeyreğine konumlandırılan film, herhangi bir yeni erteleme kararı alınmadığı takdirde 18 Aralık 2026 tarihinde dünya genelinde ve Türkiye'deki sinemalarda vizyona girecek.

AVENGERS DOOMSDAY HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

Avengers Doomsday ilk etapta yalnızca sinema salonlarında izlenebilecek. Filmin daha sonrasında Disney Plus platformu aracılığıyla izlenebilmesi bekleniyor.

AVENGERS DOOMSDAY OYUNCULARI KİMLER?

Yayımlanan fragmanla birlikte filmin oyuncu kadrosu da netlik kazandı. Iron Man karakterini oynayan Robert Downey Jr., bu kez Victor von Doom karakteriyle filmde yer alacak. Chris Evans da fragmanda görülürken kadroda Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ve Tom Hiddleston (Loki) bulunuyor.

Fantastik Dörtlü cephesinde Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach yer alırken, Thunderbolts ekibinden Florence Pugh ve Wyatt Russell da filmde bulunuyor.

Fragmanda ayrıca eski X-Men serisinden Patrick Stewart (Profesör X) ve Ian McKellen (Magneto) ile Channing Tatum (Gambit) de yer aldı.