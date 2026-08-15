Haberler

Avengers Doomsday ne zaman çıkacak? Avengers Doomsday oyuncu kadrosunda kimler var?

Avengers Doomsday ne zaman çıkacak? Avengers Doomsday oyuncu kadrosunda kimler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avengers Doomsday için beklenen vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu netlik kazandı. Fragmanda yer alan isimler arasında Marvel'ın tanınan karakterlerini canlandıran oyuncuların yanı sıra Fantastik Dörtlü, Thunderbolts ve X-Men cephesinden dikkat çeken isimler de bulunuyor. Peki, Avengers Doomsday ne zaman çıkacak? Avengers Doomsday oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde.

Marvel hayranlarının merakla beklediği Avengers Doomsday için heyecan giderek artıyor. Film, duyurulduğu günden bu yana vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla gündemdeki yerini koruyor. Peki, Avengers Doomsday ne zaman çıkacak? Avengers Doomsday oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar...

AVENGERS DOOMSDAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Büyük bir merakla beklenen Avengers Doomsday filminin vizyon tarihi, fragmanla birlikte resmi olarak duyuruldu. Beklentilerin aksine yılın son çeyreğine konumlandırılan film, herhangi bir yeni erteleme kararı alınmadığı takdirde 18 Aralık 2026 tarihinde dünya genelinde ve Türkiye'deki sinemalarda vizyona girecek.

AVENGERS DOOMSDAY HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

Avengers Doomsday ilk etapta yalnızca sinema salonlarında izlenebilecek. Filmin daha sonrasında Disney Plus platformu aracılığıyla izlenebilmesi bekleniyor.

AVENGERS DOOMSDAY OYUNCULARI KİMLER?

Yayımlanan fragmanla birlikte filmin oyuncu kadrosu da netlik kazandı. Iron Man karakterini oynayan Robert Downey Jr., bu kez Victor von Doom karakteriyle filmde yer alacak. Chris Evans da fragmanda görülürken kadroda Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ve Tom Hiddleston (Loki) bulunuyor.

Fantastik Dörtlü cephesinde Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach yer alırken, Thunderbolts ekibinden Florence Pugh ve Wyatt Russell da filmde bulunuyor.

Fragmanda ayrıca eski X-Men serisinden Patrick Stewart (Profesör X) ve Ian McKellen (Magneto) ile Channing Tatum (Gambit) de yer aldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

Türkiye gündemine oturan görüntü! Videodaki kadından olay sözler
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

Çevre illerden bile gelen var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!