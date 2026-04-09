İzmir’de gündeme damga vuran kooperatif soruşturması, hukuk camiasının ve kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmelerden biri oldu. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri de Av. Nilgün Dağgeçen. Peki, Av. Nilgün Dağgeçen kimdir? Nilgün Dağgeçen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AV. NİLGÜN DAĞGEÇEN KİMDİR?

Avukat Nilgün Dağgeçen, özellikle İzmir’de yürütülen kooperatif soruşturmasıyla gündeme gelmiş bir hukuk profesyonelidir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kooperatif vekili olarak görev yapan Dağgeçen, usulsüzlük iddialarının soruşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bilirkişi raporu ve kendisinin şikayeti doğrultusunda yürütülen işlemler, kooperatifin faaliyetleriyle ilgili hukuki sürecin başlamasını sağlamıştır.

Soruşturma kapsamında, Görevi Kötüye Kullanma, Denetim Görevinin İhmali ve Zimmet suçları nedeniyle bazı şüpheliler hakkında işlem başlatılmış, bu bağlamda CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol de gözaltına alınmıştır. Nilgün Dağgeçen, mesleki sorumlulukları ve hukuki girişimleriyle öne çıkmış bir isim olarak kamuoyunda yer almaktadır.

NİLGÜN DAĞGEÇEN KAÇ YAŞINDA?

Av. Nilgün Dağgeçen’in doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuya açık herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

NİLGÜN DAĞGEÇEN NERELİ?

Nilgün Dağgeçen’in memleketi veya doğum yeriyle ilgili resmi bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir.

KOOPERATİF SORUŞTURMASININ DETAYLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan “yolsuzluk” iddiaları çerçevesinde kooperatif soruşturması gündeme gelmiş, dava dosyasında 65 kişi sanık olarak yer almıştır. Bu kişiler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunmaktadır.

Soruşturmanın temelini, kooperatif faaliyetlerinde usulsüzlük iddiaları ve denetim eksiklikleri oluşturur. Av. Nilgün Dağgeçen’in şikayeti ve bilirkişi raporu, sürecin hukuki zeminde ilerlemesine ve ilgili şüpheliler hakkında resmi işlem başlatılmasına olanak sağlamıştır.