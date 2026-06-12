AUS hangi ülke, AUS hangi takım, AUS ne demek, 2026 Dünya Kupası AUS açılımı ne?

AUS hangi ülke ve AUS hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası AUS açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEAUS hangi ülke ve AUS hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası AUS açılımı ve AUS ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan AUS ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI AUS HANGİ ÜLKE?

AUS, uluslararası standartlarda ve spor dünyasında Avustralya'yı temsil eden resmi ülke kodudur.

2026 yılındayız ve Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken merak ettiğin detaylar şu şekilde:

AUS Ne Demek?

AUS, Avustralya'nın uluslararası alanda kullanılan üç harfli (ISO 3166-1 alfa-3) ülke kodudur. Bu kısaltma, İngilizce Australia kelimesinin ilk üç harfinden türetilmiştir. Resmi belgelerde, havalimanı kodlarında ve tüm uluslararası spor organizasyonlarında Avustralya'yı tanımlamak için kullanılır.

AUS Hangi Takım?0

Spor müsabakalarında ve skor tabelalarında AUS kısaltması, Avustralya Milli Tak mı'nı ifade eder. Futbol dünyasında bu takım popüler olarak "Socceroos" takma adıyla bilinir.

2026 Dünya Kupası ve AUS

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya (AUS), tarihinde önemli bir turnuvaya daha imza atmaya hazırlanıyor. İşte Avustralya'nın bu turnuvadaki durumu:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında AUS, Avustralya (Australia) demektir.

Grubu: Avustralya, turnuvada D Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: D Grubu'ndaki rakipleri ev sahibi ABD, Paraguay ve UEFA Play-off C yolundan gelecek olan takımdır (Türkiye, Romanya, Slovakya veya Kosova arasından biri).