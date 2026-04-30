Aura Girls grubu üyesi olduğu iddia edilen Suzi kimdir? Suzi kaç yaşında, nereli?

Müzik sektöründe yeni bir kız grubu projesi olarak öne çıkan “Aura Girls” hakkındaki iddialar gündemdeki yerini korurken, grubun üyelerinden biri olduğu öne sürülen Suzi merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımları ve kulis bilgileri sonrası “Suzi kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen genç isimle ilgili ortaya atılan bilgiler kamuoyunda ilgi uyandırmaya devam ediyor. Detaylar haberin devamında...

AURA KIZ GRUBU ÜYELERİ KİMLER, İSİMLERİ NEDİR?

Müzik kulislerinde yer alan bilgilere göre “Aura” isimli yeni kız grubunun dört üyeden oluşacağı iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da proje kapsamında Aslı, Suzi, Meri ve Esra isimlerinin değerlendirildiği öne sürülüyor. Özellikle Aslı isminin Big5 yarışması sürecinde yer alan Aslı Göztaşı ile ilişkilendirilmesi, sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından dikkat çekmeye başladı. Ancak tüm bu bilgiler şu aşamada yalnızca kulis iddiaları kapsamında değerlendiriliyor.

PROJE SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Aura grubunun hazırlık sürecinin bir süredir devam ettiği, ancak tanıtım aşamasına yeni geçildiği ifade ediliyor. Paylaşılan görsellerin grubun ilk konsept çekimlerine ait olabileceği konuşulurken, proje ekibinden henüz resmi bir üyelik doğrulaması yapılmadığı için grup yapısı hakkında net bilgiler bulunmuyor. Gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.